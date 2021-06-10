Тегеран, , 07:02 — REGNUM 9 июня заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заявил на церемонии запуска второго этапа клинических испытаний вакцины Fakhra против COVID-19, что страна присоединилась к странам, которые могут производить такие вакцины. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Харирчи отметил, что только несколько стран в мире способны производить вакцины против COVID-19, и Иран присоединился к этой лиге, произведя несколько типов подобных вакцин.

Вакцина Fakhra была разработана министерством обороны Ирана и названная в честь Мохсена Фахризаде, иранского ученого-ядерщика и заместителя министра обороны, который был убит агентами израильских спецслужб.

Описывая пандемию коронавирусной инфекции как самый серьезный кризис, с которым столкнулось человечество за последнее столетие или даже за последние несколько столетий, Харирчи подчеркнул, что единственным выходом из этого кризиса является достижение общего иммунитета путем вакцинации.

Заместитель министра обороны Ирана генерал Касем Такизаде, который также выступил на церемонии, заявил, что вакцина Фахра является источником гордости для иранцев и имеет ряд преимуществ перед вакцинами, производимыми другими странами.