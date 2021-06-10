Тегеран, , 07:03 — REGNUM 9 июня спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф подчеркнул значимую роль народа в государственных делах, призвав иранцев принять участие на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Все, кого волнует будущее следующего поколения и детей страны, примут участие в выборах», — заявил Калибаф в начале открытого заседания парламента. «Люди могут изменить любые условия, какими бы трудными они ни были», — отметил спикер.

13-е президентские выборы в Иране пройдут одновременно с шестым туром выборов в муниципальные советы городов и деревень, первым промежуточным сроком для 11-го тура дополнительных парламентских выборов и вторым промежуточным сроком для пятого тура выборов в Совет экспертов 18 июня.

25 мая министерство внутренних дел Ирана обнародовало имена семи кандидатов в президенты, которые были квалифицированы Советом стражей конституции.