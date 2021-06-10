Тегеран, , 07:05 — REGNUM 9 июня министр дорожного и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что страна готова к сотрудничеству с Нахичеванью и Азербайджаном в различных областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом Эслами заявил на встрече с председателем Верховного собрания Нахичеванской Автономной Республики Васифом Талибовым.

Стороны обсудили сотрудничество в энергетической и транспортной сферах, а также запуск железной дороги Нахичевань — Мешхед и создание сообщения между Нахичеванью и другими районами Азербайджана через Иран.

Между тем, Талибов приветствовал текущую ситуацию в регионе, заявив, что все государства региона, включая Армению, могут воспользоваться ею. «Иран и Азербайджан всегда были друзьями и имели тесные связи», — отметил он.

«Республика использовала возможность и вложила инвестиции в железнодорожный и автомобильный секторы», — сказал Талибов, заявив, что страна создала возможность для государств региона поддерживать взаимодействие.