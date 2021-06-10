Тегеран, , 07:06 — REGNUM 9 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании упомянул о переговорах с посланниками ООН по Афганистану и Йемену в Тегеране, заявив: «Иран стремится к региональному миру и стабильности». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Провёл плодотворные переговоры с представителем ООН по Афганистану господином Арно, а также посланником по йеменским делам Гриффитсом», — написал Зариф в своем аккаунте в Twitter.

«Ключевая тема: мирные процессы должны проходить под руководством афганцев и йеменцев — без внешнего навязывания», — отметил он, подчеркнув: «Важный общий знаменатель: Иран стремится к региональному миру и стабильности. Готов оказать содействие».

На встрече с посланником Генерального секретаря ООН по Афганистану Жаном Арно Зариф подробно изложил взгляды Ирана на мир и безопасность в этой стране. Он также выразил поддержку Ираном внутриафганских переговоров.

Между тем на отдельной встрече с Марин Гриффитс глава МИД подчеркнул, что война не является решением йеменского кризиса. Он отметил, что йеменский кризис будет разрешен только путем политических мирных переговоров.