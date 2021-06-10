Кэри, США, , 06:29 — REGNUM В Fortnite добавят скины (образы персонажей) капитана сборной Великобритании по футболу Гарри Кейна и немецкого футболиста Марко Ройса. Об этом 10 июня сообщает PC Gamer.

Скины появятся в магазине виртуальных предметов игры 11 июня 2021 года. Отмечается, что геймеры могут купить их по отдельности или в наборе. Виртуальный Кейн будет продаваться с эмоцией HurriKane, а Ройс получит эмоцию Marcinho.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1402627769993936896

Напомним, ранее в Fortnite стартовал седьмой сезон. Разработчики предложили геймерам бороться с инопланетными захватчиками и добывать артефакты пришельцев.

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