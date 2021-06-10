Кувандык, Оренбургская область, , 06:27 — REGNUM В Кувандыке Оренбургской области на территории асфальтобетонного завода произошло ЧП — сгорел грузовик, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Последствия пожара Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По факту пожара проводится проверка. По данным полиции человеческих жертв нет. Огонь полностью уничтожил кабину грузового автомобиля «Скания».

Как пояснил водитель, он приехал на завод для осуществления разгрузки отсева щебня. Во время работы услышал хлопок в районе двигателя транспортного средства, выскочил из кабины и увидел пламя.