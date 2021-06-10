Лима, , 06:31 — REGNUM Правая консервативная партия «Народная сила», кандидат от которой Кейко Фухимори во втором туре президентских выборов в Перу незначительно проигрывает кандидату левых Педро Кастильо, потребовала аннулировать около 200 тысяч голосов. Об этом Фухимори заявила в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте газеты El Comercio.

«Сегодня «Народная сила» представит требование об аннулировании протоколов 802 избирательных комиссий. Эти 802 протокола соответствуют примерно 200 тысячам голосов, которые должны быть исключены из итогового подсчёта», — сказала политик.

По словам Фухимори, в настоящее время представители её партии наблюдают за ходом проверки ещё порядка 1200 протоколов. Что, в общей сложности, затрагивает около полумиллиона голосов граждан.

Напомним, что ранее оппозиционный кандидат в президенты Перу Кейко Фухимори заявляла о нарушениях в ходе голосования. Эти обвинения были опровергнуты Национальной избирательной коллегией (избиркомом) республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат от леворадикальной партии «Свободное Перу» Педро Кастильо лидирует на выборах президента республики после подсчёта 99,28% голосов избирателей.

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