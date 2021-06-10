Чебоксары, , 06:21 — REGNUM В Чувашии к «мусорной» проблеме подключились общественники, которые просят надзорные органы разобраться в причинах суточного прекращения работы полигона ТКО в Новочебоксарске и найти виновных, сообщили ИА REGNUM в региональном штабе ОНФ.

«Фронтовики» побывали на мусорной площадке после обращений жителей, отметив, что когда полигон ТКО в Новочебоксарске был закрыт, твёрдые коммунальные отходы из шести муниципалитетов вывозили по аварийной схеме в Цивильский район. В настоящее время работа новочебоксарского полигона восстановлена.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Чувашии Николай Казаков отмечает, что население «фактически стало заложником спора нескольких хозяйствующих субъектов», которые разбираются, кто, кому и сколько должен.

Представители ОНФ обратились в Росприроднадзор с просьбой проверить соблюдение лицензионных требований. Также направлено обращение в УФАС и прокуратуру.

Напомним, полигон ТКО в Новочебоксарске эксплуатируется в рамках концессионного соглашения. Он обслуживает более половины населения республики, поэтому его остановка может привести к мусорному коллапсу в Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся 7 июня, когда энергосбытовая компания, требуя погасить долги, ограничила поставку электричества на ряд «мусорных» объектов в Новочебоксарске. Это отразилось на работе полигона ТКО. Управляющая полигоном компания ссылается на многомиллионные долги регионального оператора по обращению с отходами, который, в свою очередь, не согласен с предъявляемыми претензиями.

Глава Чувашии Олег Николаев по итогам закрытых совещаний заявил, что полигон ТКО «по какой-то причине не был включён в число объектов, которые не подлежат отключению от электрической энергии». И поручил направить обращения в УФАС и прокуратуру «на предмет исполнения федерального законодательства со стороны концессионера».

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