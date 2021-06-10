Лондон, , 06:20 — REGNUM Лидеры саммита «большой семёрки» (G7) выпустят заявление с требованием к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начать новое «прозрачное» расследование источника происхождения коронавируса. Об этом 10 июня пишет газета The Guardian со ссылкой на «просочившийся в прессу проект коммюнике встречи».

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Окончательная версия документа, как ожидается, будет подготовлена к 13 июню, когда завершится трехдневная встреча в британском Корнуолле. Его составители намерены вновь поднять вопрос о том, что SARS-CoV-2, вероятно, распространился из лаборатории в китайском Ухане и призвать к расследованию возможных гипотез относительно первичной передачи вируса человеку.

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Лидеры G7 в итоговом коммюнике намерены объявить о борьбе с принудительным трудом, в частности, о недопустимости жестокого обращения с уйгурскими мусульманами в китайском Синьцзяне, отмене ненужных торговых ограничений на экспорт вакцин, обязательствах стран по климату.

«К России также будет обращен призыв бороться с группами на её территории, которые осуществляют атаки при помощи программ-вымогателей, используют виртуальные валюты для отмывания выкупа и совершают другие киберпреступления», — пишет The Guardian.

Напомним, G7 объединяет Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и США. В формате саммита к ним присоединяются представители стран Евросоюза и НАТО.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что саммит стран «большой семёрки» позволит судить о «состоянии умов» на Западе.

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