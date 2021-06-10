Оренбург, , 06:18 — REGNUM Собственник скандального недостроя в Оренбурге, известного как «Атриум», не смог оспорить решения судов в вышестоящих инстанциях. Таким образом, объект выставят всё же на торги, а котлован в центре города обязаны засыпать. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Муниципальные власти изымут «Атриум» у ООО «ЗападноАбдулинО» и пустят с молотка со стартовой ценой 58,9 млн рублей. Кроме того, владельца обязали в судебном порядке ликвидировать котлован на земельном участке, прилегающим к объекту культурного наследия регионального значения «Военное собрание» (Дому офицеров). Соседство объектов признано опасным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство торгово-административного комплекса «Атриум» началось в 2002 году. Объект планировали сдать в 2003 году, однако проект остался реализованным на уровне вырытого котлована.

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