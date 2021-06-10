Багдад, , 06:15 — REGNUM База иракских военно-воздушных сил «Балад», которая находится к северу от Багдада, подверглась ракетному обстрелу 9 июня. Об этом на своей странице Twitter сообщило управление по вопросам информирования в сфере безопасности Ирака.

На объекте размещены иностранные специалисты, обслуживающие истребители F-16, а также сотрудники американской частной военной компании Sallyport Global. Атака не нанесла базе никакого ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая на западе Ирака авиабазу «Айн-эль-Асад» обстреляли ракетами. На ее территории упало два снаряда. В результате инцидента никто не пострадал.

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