Абуджа, , 06:14 — REGNUM Полиция нигерийского штата Коги убила двух подозреваемых в похищении людей, сообщает пресс-служба местных властей.

Сообщается, что между бандитами и полицейскими произошла перестрелка на одной из дорог штата. В результате стрельбы двое преступников были ликвидированы. При обыске было изъято оружие, деньги, банковские карты и другие ценности.

«Двое преступников были убиты, трое получили ранения и скрылись в зарослях с огнестрельными ранениями», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что убитые бандиты проходили по делу о похищениях людей. Полиция обнаружила преступников в ходе операции по поиску пропавших.