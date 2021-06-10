Вашингтон, , 06:13 — REGNUM Аналитики компаний Evercore ISI, Tallabacken и Oanda Corp. предположили, что криптовалюту биткоин ждут «худшие дни» после событий последнего месяца. Об этом 10 июня сообщает портал Wccftech.

Согласно их прогнозу, если в ближайшее время стоимость биткоина упадёт ниже $30 тыс., то последующая распродажа приведёт к тому, что курс криптовалюты упадёт до $20 тыс.

«Насколько он может опуститься? Наиболее очевидным ответом по-прежнему является полный откат от прорыва с $20 тыс. — другими словами, обратно к $20 тыс.», — отметили аналитики Рик Росс (Evercore) и Майкл Первес (Tallbacken).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти Сальвадора одобрили закон, который позволяет использовать биткоин в качестве легального платёжного средства. При этом власти китайской провинции Цинхай ввели 9 июня 2021 года полный запрет на добычу криптовалюты.

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