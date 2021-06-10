Пекин, , 06:10 — REGNUM Цены производителей Китая росли ускоренными темпами в мае, чему способствовало устойчивое восстановление внутреннего спроса, показали официальные данные, передает 9 июня агентство Синьхуа.

Индекс цен производителей Китая (PPI), который измеряет затраты на товары у фабричных ворот, вырос на 9% в годовом исчислении в прошлом месяце, ускорившись относительно 6,8% роста в апреле, сообщили в Национальном бюро статистики КНР. В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 1,6%, ускорившись на 0,7 процентных пункта по сравнению с апрелем, показали данные бюро.

Индекс цен потребителей для внутреннего сектора добычи нефти и природного газа в стране вырос на 1,7% в месячном исчислении в мае, что на 1,3 процентных пункта выше по сравнению с ростом в апреле из-за роста международных цен на сырую нефть.

По данным бюро, за первые пять месяцев рост PPI в среднем составил 4,4% в годовом исчислении. Данные PPI появились вместе с выходом индекса потребительских цен, основного индикатора инфляции, который вырос на 1,3% в годовом исчислении в мае.