Пекин, , 06:05 — REGNUM Центральный паритетный курс юаня, ослаб на 16 пунктов до по отношению к доллару США, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

По данным Китайской системы торговли иностранной валютой, курс китайской валюты составил на 10 июня 6,3972 юаня за доллар США. На спотовом валютном рынке Китая юаню разрешается расти или падать на 2% относительно центрального паритетного курса на каждый день торгов.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенном значении цен, предлагаемых маркетмейкерами перед открытием межбанковского рынка на каждый рабочий день.

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