Пермь, , 06:05 — REGNUM В Пермском крае за пять месяцев 2021 года на работу коллекторов поступило 160 жалоб. Из них каждая третья жалоба (в целом 65 заявлений) признана обоснованной. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Среди частных нарушений названы превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, несоответствие их содержания требованиям действующего законодательства, некорректное общение, оказание психологического давления, взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия на подобное взаимодействие.

В работе коллекторских агентств выявлено 85 нарушений, что в 25 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Общая сумма штрафов по административным делам составила около 2,5 млн рублей.