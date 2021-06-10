Новосибирск, , 06:00 — REGNUM В Новосибирской области 10 и 11 июня местами ожидаются заморозки до — 2 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Напомним, что в Новосибирск после жары пришло похолодание.

По данным синоптиков, в городе Новосибирске сегодня, 10 июня, в первой половине дня осадков не ожидается, ветер северо-восточный 3−8 м/с, температура воздуха +12…+14 °С.

При этом с 10 по 14 июня на территории региона сохранится высокая (4 класса), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класса). Кроме того, сегодня, 10 июня, метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.