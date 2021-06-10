Куньмин, Китай, , 06:00 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая раскрыла дело о незаконном обороте наркотиков, задержав троих подозреваемых и изъяв 106 кг наркотиков, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

Получив сообщение о том, что банда наркоторговцев планирует переправить наркотики в Китай, полиция Нуцзян-Лисуского автономного округа провинции создала рабочую группу для расследования этого дела. Уже 7 июня в городе Жуйли были арестованы трое подозреваемых, у которых на месте было изъято 106 кг героина и метамфетамина.

Ведется дальнейшее расследование. Юньнань является главным фронтом Китая в борьбе с наркопреступностью, поскольку она граничит с «Золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.