Абуджа, , 05:59 — REGNUM Руководство соцсети Twitter выразило готовность к переговорам с нигерийскими властями по вопросам блокировки сервисов компании, заявил министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед в ходе пресс-конференции.

«Они готовы провести с нами переговоры на высоком уровне», — заявил министр.

Мохаммед подчеркнул, что в переговорах для правительства Нигерии приоритетом будет являться суверенитет страны и права граждан. Он отметил, что нигерийские власти настаивают на официальной регистрации Twitter в стране в связи с новым законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Нигерии приостановили работу Twitter в стране. В соответствии с новым законодательством, соцсети должны получать лицензии на работу на нигерийской территории. При этом МИД Нигерии подчеркивал, что блокировка Twitter проводилась в соответствии с национальными интересами.

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