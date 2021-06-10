Мумбаи, Индия, , 06:20 — REGNUM В Индии в результате обрушения четырёхэтажного здания в городе Мумбаи вечером 9 июня погибли не менее 11 человек, семь получили ранения. Об этом 10 июня сообщает журнал India Today.

Трагедия произошла в 23:10 по местному времени, в связи с чем в здании находилось много людей, в том числе несколько детей.

Пожарная команда при помощи местной полиции и добровольцев смогла спасти из-под завала 15 человек. Жители трёх других соседних зданий, которые по информации муниципальных служб также находятся в опасном состоянии, эвакуированы.

По словам представителя местной администрации, здание обрушилось из-за проливных дождей.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обрушении здания в Южной Корее погибли не менее девяти человек.

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