Хараре, , 05:57 — REGNUM Груз с первой партией российской вакцины «Спутник V» прибыл в Зимбабве, 9 июня сообщили в пресс-службе посольства России в этой африканской стране.

Препарат доставили в аэропорт зимбабвийской столицы Хараре. Самолет с грузом встретили члены зимбабвийского правительства, а также представители минздрава и МИД государства.

11 июня должна состояться торжественная церемония передачи властям Зимбабве первой партии «Спутника V». В мероприятии будет участвовать президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня очередную партию «Спутника V» доставили в Аргентину. В этот же день в стране запустили производство препарата.

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