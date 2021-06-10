Пекин, , 05:56 — REGNUM Китай усилит целенаправленное подавление трансграничных азартных онлайн-игр, согласно итогам национального совещанию по борьбе с азартными играми в 2021 году, организованному Кибепространственной администрации Китая (CAC), сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

CAC будет работать с такими департаментами, как Министерство общественной безопасности, чтобы совместно бороться с онлайн-платформами, вебсайтами и мобильными приложениями, связанными с азартными играми, уделяя особое внимание онлайн-трансляциям, коротким видео и другим платформам.

Участники совещания также потребовали, чтобы те платформы, которые предоставляют платные услуги по продвижению азартных игр за рубежом и распространяют соответствующую информацию, были строго наказаны.

По словам участников совещания, будут предприняты усилия, чтобы побудить пользователей сети предоставлять информацию, связанную с азартными играми, и незаконными вебсайтами, а также направлять интернет-компании на укрепление самодисциплины.