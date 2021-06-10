Оттава, , 05:55 — REGNUM Sony в новом трейлере показала игровой процесс Dungeons & Dragons: Dark Alliance. Ролик был опубликован на YouTube-канале PlayStation.

В ролике разработчики подробно рассказали о механиках будущей ролевой экшн-игры, в основу которой лег ледяной мир Icewind Dale, а также показали локации и монстров. Геймеров познакомили с кооперативным режимом, в рамках которого смогут объединиться различные персонажи. Кроме того, авторы Dark Alliance показали способности героев.

Напомним, разработкой Dungeons & Dragons: Dark Alliance занимается студия Tuque Games. Релиз игры состоится 22 июня 2021 года.

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