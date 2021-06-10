Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:15 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре 9 июня задержан директор краевого государственного бюджетного учреждения «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур», подозреваемый в получение взятки в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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Установлено, что подозреваемый, являясь представителем заказчика по реконструкции набережной реки в Комсомольске-на-Амуре выдвинул требование руководителю субподрядной организации передать ему взятку в сумме нескольких миллионов рублей за покровительство в интересах этой строительной организации.

Потенциальный взяткодатель сообщил о вымогательстве в УФСБ России по Хабаровскому краю. Дальнейшие переговоры велись под контролем оперативников.

9 июня подозреваемый получил первую часть взятки, после чего был задержан.

Следствием заявлено перед судом ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае попался на взятке в 500 тыс. рублей сотрудник полиции. Бывший следователь отдела МВД в городе Ессентуки потребовал деньги за оказание услуги — не привлекать к ответственности местную жительницу по статье о незаконном обороте наркотических средств.