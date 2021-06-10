Улан-Батор, 10 июня 2021, 05:52 — REGNUM Победу на выборах президента Монголии одержал председатель правящей Монгольской народной партии Ухнаагийн Хурэлсух, получивший более 66% голосов избирателей. Об этом 9 июня сообщило агентство МОНЦАМЭ со ссылкой на данные Генеральной избирательной комиссии Монголии.
Избирательные участки в стране работали до 22:00 (2:00 мск). К закрытию явка составила 52,69%, итоги подвели уже к полуночи.
За Хурэлсуха проголосовали более 776 тыс. избирателей. Двое других кандидатов получили существенно меньшую поддержку: за бывшего депутата парламента Монголии Дангаасурэнгийн Энхбата проголосовали около 235 тыс. человек, а за бывшего главу оппозиционной Демократической партии Содномзундуйн Эрдэнэ — порядка 67 тыс. избирателей.
Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах в Монголии прошло 9 июня впервые после внесения поправок в конституцию. В соответствии с ними глава государства сможет занимать этот пост в течение шести лет без права переизбрания.
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