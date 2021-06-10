Пекин, , 05:47 — REGNUM Бывший старший дисциплинарный инспектор Китая Дун Хун, был обвинен в получении взяток, сообщили в Верховной народной прокуратура Китая, передает 9 июня агентство Синьхуа.

Бывшего заместителя руководителя центральной дисциплинарной инспекционной группы обвинили в том, что он использовал свое должностное положение и полномочия для получения прибыли и продвижения по службе третьих лиц, незаконно принимая взамен «чрезвычайно огромные суммы» денег и подарков, говорится в заявлении прокуратуры.

Национальная надзорная комиссия завершила расследование дела Дуна. После проверки Народная прокуратура Циндао в восточно-китайской провинции Шаньдун рассмотрела это дело и подала его в Промежуточный народный суд Циндао.

Прокуроры проинформировали подсудимого о его правах на судебное разбирательство, допросили его и выслушали мнения его адвоката, говорится в заявлении.