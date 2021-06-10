Пекин, 10 июня 2021, 05:43 — REGNUM Китай готовится к запуску космического корабля «Шэньчжоу-12», сообщает 9 июня агентство Синьхуа.
Комплекс пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-12» и ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» был перемещен в пусковую зону, сообщили 9 июня в Китайском агентстве пилотируемых космических пусков (CMSA).
Средства и оборудование на стартовой площадке находятся в хорошем состоянии, и, как и планировалось, еще будут проведены различные проверки непосредственно перед запуском и совместные испытания, сообщили в CMSA.