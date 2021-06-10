Пекин, , 05:41 — REGNUM Экономика Китая улучшилась, и бизнес постепенно вернулся к нормальной жизни в 2020 году, несмотря на удар эпидемии COVID-19, заявил генеральный аудитор Госконтроля КНР Хоу Кай, сообщает агентство Синьхуа.

По поручению Госсовета КНР Хоу представил аудиторский отчет о выполнении бюджета центрального правительства на 2020 год и других бюджетных поступлений и расходов на текущей сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Китай снизил нагрузку на субъекты рынка более чем на 2,6 трлн юаней (около $406,48 млрд) в 2020 году, сказал Хоу, добавив, что было создано 11,86 млн новых рабочих мест в городах и более 9,6 млн человек были переселены из депрессивных районов.

По данным выборочной проверки более 231,43 млрд юаней бюджетных средств 43 центральных департаментов и их 439 подчиненных подразделений, направленных на исполнение бюджета центрального правительства за 2020 год и инвестиционных планов в целом расходовались адекватно.