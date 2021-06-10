Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Переговоры с американской фармкомпанией Moderna о покупке ее вакцины от коронавирусной инфекции для отправки в другие страны ведут власти США, 9 июня передал телеканал CNBC.

Информация о количестве доз и общей стоимости заказа не сообщается.

Напомним, 9 июня газета The Washington Post распространила информацию о том, что администрация США закупит у американской фармкомпании Pfizer для других государств 500 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В США не успевают использовать миллион доз вакцины J&J из-за срока годности