Москва, , 05:41 — REGNUM На севере Москвы полностью — в обоих направлениях — открыто для транспорта движение по Волоколамскому тоннелю, которое в ночь на 10 июня перекрывалось из-за проведения дорожных работ. Об этом пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщает в официальном Telegram-канале.

«Работы завершены. Движение транспорта восстановлено в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

В связи с проведением дорожных работ ранее ночью движение временно было перекрыто по направлению в область. Ближе к утру движение в область восстановили, но перекрыли движение по направлению в центр.