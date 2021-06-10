Пекин, , 05:37 — REGNUM Валютные резервы Китая увеличились в мае, поскольку доллар США ослаб по отношению к другим основным валютам, что привело к росту стоимости недолларовых активов страны, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Народного банка Китая, объем валютных резервов Китая на конец мая составил $3,2218 трлн, что на $23,6 млрд или на 0,74% больше, чем месяцем ранее.

«Рынок иностранных валют сохранил стабильность с в целом рациональными и упорядоченными транзакциями», — сказал заместитель главы Государственного управления иностранной валюты Ван Чуньин, комментируя данные.

Ван объяснил этот рост укреплением основных недолларовых валют с внедрением вакцин от COVID-19, что повысило стоимость недолларовых активов Китая. Хотя в мировой экономической и финансовой ситуации все еще сохраняется неопределенность, экономика Китая переживает стабильное восстановление, что, по словам Вана, поможет сохранить валютные резервы в основном стабильными.

Переходя от сильного экономического подъема в первом квартале, Китай призвал сохранять хладнокровие в отношении впечатляющего роста, уделяя больше внимания углублению структурных реформ, создавая условия для более устойчивого и сбалансированного восстановления в долгосрочной перспективе.