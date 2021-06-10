Пекин, , 05:34 — REGNUM Административные и судебные органы Китая согласовали несколько ключевых вопросов для продвижения судебных разбирательств в общественных интересах, связанных с безопасностью продуктов питания, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно протоколу заседания, обнародованному 8 июня Верховной народной прокуратурой КНР, в иске о безопасности продуктов в общественных интересах судебные органы должны учитывать не только ущерб, который был нанесен, но и потенциальные риски при выявлении факта нарушения общественных интересов.

Это конкретный шаг вперед в кампании страны по использованию судебных разбирательств в общественных интересах повышения безопасности продуктов питания говорится в заявлении прокуратуры.

В документе также предлагалось, чтобы органы местного самоуправления размещали средства, полученные в результате уплаты штрафов по таким искам, в государственные фонды и тратили их на общественные проекты по защите интересов потребителей.