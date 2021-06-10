Якутск, , 05:38 — REGNUM Перехода огня от природных пожаров на населённые пункты в Якутии не допущено. 10 июня продолжается тушение 16 возгораний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Исходя из погодных условий, будут проводиться взрывные работы и встречный пал. Это позволит эффективно провести работы по локализации, а также последующей ликвидации огня», — пояснили в оперативном штабе.

Лесопожарные ликвидировали два лесных пожара в Усть-Майском и Сунтарском районах. Очаги возгорания действовали в 54 км от поселка Троицк и в 16 км от села Оюсут. На утро 10 июня в Сунтарском районе тушат пожар в 8 км от села Тумул, задействованы работники лесной охраны и местные жители.

В Нюрбинском районе тушат три пожара, один уже локализован. Также лесопожарные направлены в Кобяйский, Хангаласский, Томпонский, Нерюнгринский и Ленский районы.

Критическую ситуацию с лесным пожаром в 200 метров от посёлка Хандыга Томпонского района удалось стабилизировать. Для защиты посёлка задействованы 30 пожарных и спасателей. Проведены работы по тушению, окапыванию по расширению минерализованной полосы. Население оповещено и проинформировано. Тушение огня продолжается.

В целом, в борьбе с пожарами в республике задействовано 1575 человек и 143 единицы техники.

Для снятия угрозы населенным пунктам Нюрбинского района продолжает работу самолет Бе-200 и аэромобильная группировка МЧС. За минувшие сутки сделано 24 сброса и слито 170 тонн воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 9 июня в десяти районах тушили 18 лесных пожаров общей площадью 6303,5 га. Из них локализовано пять — общей площадью 940,0 га на территории пяти районов. Были ликвидированы четыре лесных пожара на площади 605,0 га.