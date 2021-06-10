Магнитогорск, Челябинская область, , 05:31 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области мошенники выманили у 37-летнего гражданина 255 тыс. рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Местный житель обратился в отдел полиции «Правобережный» и сообщил, что ему позвонил якобы сотрудник банка, которые рассказали о якобы несанкционированном списании его денежных средств. В ответ на это гражданин рассказал им, какими банками и картами пользуется.

После этого ему снова позвонили и предложили перевести все деньги на резервные счета. Гражданин это сделал и только после совершения операций обратился в банк, чтобы уточнить информацию, и понял, что стал жертвой обмана.

По факту очередного мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.