Магнитогорск, Челябинская область, 10 июня 2021, 05:31 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области мошенники выманили у 37-летнего гражданина 255 тыс. рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.
Местный житель обратился в отдел полиции «Правобережный» и сообщил, что ему позвонил якобы сотрудник банка, которые рассказали о якобы несанкционированном списании его денежных средств. В ответ на это гражданин рассказал им, какими банками и картами пользуется.
После этого ему снова позвонили и предложили перевести все деньги на резервные счета. Гражданин это сделал и только после совершения операций обратился в банк, чтобы уточнить информацию, и понял, что стал жертвой обмана.
По факту очередного мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.