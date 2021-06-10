Пекин, , 05:30 — REGNUM Член Госсовета КНР и министр общественной безопасности страны Чжао Кэчжи провел 7 июня телефонные переговоры соответственно с заместителем премьер-министра и министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Саиф бин Заид Аль Нахайяном министром внутренних дел Казахстана Ерланом Тургумбаевым сообщает агентство Синьхуа.

Во время телефонного разговора с Саифом, Чжао выразил надежду на то, что обе стороны серьезно выполнят важный консенсус, достигнутый лидерами двух стран, установят более тесные отношения в сотрудничестве правоохранительных органов, углубят практическое сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом, обеспечении безопасности крупных мероприятий и совместном строительстве инициативы «Пояса и пути», а также в борьбе с такими преступлениями, как трансграничные азартные игры и мошенничество в сфере телекоммуникаций.

Чжао сказал, что обеим сторонам также необходимо создать долгосрочный механизм сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью и отслеживании коррумпированных чиновников, которые бегут за границу, а также их незаконных доходов, с тем чтобы совместно защищать безопасность и стратегические интересы обеих стран.

В телефонном разговоре с Тургумбаевым Чжао сказал, что состоявшийся ранее телефонный разговор между Председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым указал направление развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.

Чжао выразил надежду, что обе стороны в полной мере реализуют важный консенсус, достигнутый главами двух государств, будут поддерживать регулярные стратегические коммуникации, углублять практическое сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом, обеспечивать безопасность крупных мероприятий и совместных проектов, а также правоохранительную деятельность в приграничных районах, чтобы серьезно гарантировать безопасность и стабильность двух стран и региона в целом.