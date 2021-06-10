Куньмин, Китай, , 05:25 — REGNUM В столице провинции Юньнань городе Куньмине на юго-западе Китая с 6 по 7 июня прошло вспомогательное мероприятие 15-го совещания Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии COP15, сообщает агентство Синьхуа.

Двухдневное мероприятие, организованное совместно Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии и Министерством экологии и окружающей среды КНР было посвящено теме «Путешествие бизнеса и финансов в Куньмин: мы являемся частью решения».

Мероприятие призвано организовать бизнес-сообщество и его представителей для обсуждения того, как предприятия могли бы активнее участвовать и вносить свой вклад в сохранение биоразнообразия, а также обеспечить надежную гарантию глобальной реализации целей в области биоразнообразия, сказал заместитель директора Центра международного экологического сотрудничества Ли Юнхун.

В ходе этого мероприятия был проведен диалог на высоком уровне и девять субфорумов по вопросам устойчивого землепользования, сохранения лесов, глобальной защиты морской среды, финансирования биоразнообразия, и это лишь некоторые из них.

Китай проведет COP15 с 11 по 24 октября, как объявило еще в марте Министерство иностранных дел КНР. На совещании, которое состоится в Куньмине, будет рассмотрен «Глобальный рамочный документ по биоразнообразию на период после 2020 года».

COP15, посвященная теме «Экологическая цивилизация: построение общего будущего для всей жизни на Земле», является первой глобальной конференцией, созванной Организацией Объединенных Наций по теме экологической цивилизации.