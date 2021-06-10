Новосибирск, , 05:15 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 1 по 7 июня 2021 года наблюдалось повышение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92 — на 0,2%, АИ-95 — на 0,3%, АИ-98 и дизельное топливо — на 0,1%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Так, на городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,20 до 44,90 руб. за 1 литр, марки АИ-95 - от 45,95 до 47,85 руб., марки АИ-98 - от 51,10 до 55,20 руб., дизельное топливо — от 50,95 до 53,05 руб.

На соответствующей неделе 2020 года потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не менялись, уточняет региональный орган статистики.

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