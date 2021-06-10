Лондон, , 05:12 — REGNUM Соединенные Штаты стремятся выстраивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией, заявил 9 июня президент США Джо Байден на встрече с американскими военнослужащими в Великобритании.

«Мы не ищем конфликта с Россией, мы ищем стабильных предсказуемых отношений», — цитирует американского лидера пресс-служба Белого дома.

По словам Байдена, США и Россия — две страны, которые несут «огромную ответственность среди прочего в стратегической стабильности», но в Вашингтоне будут реагировать на участие «российского правительства в деятельности, наносящей ущерб США».

«Мы уже это продемонстрировали. Я намерен донести, что будут последствия <…> за нарушение суверенитета демократий в США, Европе и где-либо еще», — сказал он.

Таким образом Байден прокомментировал предстоящую в Женеве встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что встреча российского и американского лидеров состоится 16 июня. Саммит станет первым мероприятием с участием первых лиц государств после вступления Байдена в должность. Для Путина поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

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