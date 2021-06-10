Рамалла , , 05:03 — REGNUM Двое палестинцев были убиты военнослужащими Израиля на Западном берегу реки Иордан, 10 июня сообщает агентство Quds со ссылкой на заявление минздрава Палестины.

Они являлись агентами палестинской военной разведки и были застрелены при атаке израильской армии на офис органов безопасности в городе Дженин. Еще один сотрудник разведки пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в ходе протестов против строительства очередного израильского поселения не менее 113 палестинцев пострадали при столкновениях с полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан.

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