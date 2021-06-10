Москва, , 04:57 — REGNUM Высказывающим в Евросоюзе опасения относительно деятельности «русских хакеров» нужно в большей степени опасаться американского «большого брата», написала 9 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что в ходе разбирательства по делу экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена была установлена причастность США и Великобритания к «слежке за Европой».

«Опасаться европейцам, да и не им одним, надо не придуманных русских хакеров и китайских айтишников, а своего американского «большого брата», который за ними постоянно подглядывает и их регулярно прослушивает, разоблачая миф о собственной киберневинности», — написала она.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что киберкомандование вооруженных сил США может провести наступательные кибероперации против хакеров на территории России.

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