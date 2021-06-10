Москва, , 04:54 — REGNUM В четверг, 10 июня, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха — +20…+22 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 11 июня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха — +13…+15 °C.

Ветер северо-восточный 5−10 м/с, на порывах до 17 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +19…+24 °C днём и +10…+15 °C ночью.

В пятницу, 11 июня, днём в столице ожидается +21…+23 °C. По области +19…+24 °C. Ночью в регионе ожидается +10…+15 °C. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер переменных направлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три дня в Москве ожидаются кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами и градом.

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