Новосибирск, , 04:51 — REGNUM В Новосибирской области в мае 2021 года (по сравнению с апрелем) наблюдалось снижение потребительских цен на газовое моторное топливо — на 5, 3% и дизельное топливо — на 0,1%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

При этом рост потребительских цен отмечен на автомобильный бензин всех марок: АИ-98 — на 0,2%, АИ-95 и АИ-92 — на 0,1%.

Самые высокие цены на газовое моторное топливо и автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 зафиксированы в Туве, автомобильный бензин марки АИ-98 — в Красноярском крае, дизельное топливо - в Иркутской области, уточняет региональный орган статистики.

В Новосибирской области газовое моторное топливо в мае можно было купить по 28,14 руб. за литр, бензин марки АИ-92 — по 43,95 руб., АИ-95 — по 46,78 руб., АИ-98 — по 52,34 руб., дизельное топливо — по 51,60 руб.