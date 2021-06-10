Сантьяго, , 04:47 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 5369 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 1 445 770. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 37 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 умер 30 141 человек.

Глава чилийского минздрава Энрике Парис отметил, что граждане страны должны продолжать соблюдать необходимые санитарные требования, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. При этом ведомство указывает, что за минувшую неделю в республике выявляли в среднем около 7 тыс. носителей SARS-CoV-2.