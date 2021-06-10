Бразилиа, , 04:46 — REGNUM Бразильские медслужбы выявили за сутки 85 748 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 9 июня сообщается на сайте минздрава Бразилии.

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Общее количество подобных подтвержденных фактов достигло 17 122 877. Из них 15 596 816 носителей уже излечились.

Также в стране зафиксировали 2723 новых летальных исхода при COVID-19. Всего в Бразилии от осложнений, связанных с этим заболеванием, умерли 479 515 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет доставлена в Бразилию уже в июле. Ограниченное использование препарата согласовали 4 июня.

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