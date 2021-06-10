Магадан, , 04:44 — REGNUM В двух районах Магаданской области — Среднеканском и Ягоднинском — на 10−12 июня объявили экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом в 9 июня сообщает пресс-служба правительства региона.

«10−12 июня 2021 года с учётом прогнозируемой, высокой пожарной опасностью по условиям погоды, наибольший риск возникновения ЧС до межмуниципального уровня, обусловленный природными пожарами сохраняется в Среднеканском и Ягоднинском ГО (городских округах)», — говорится в сообщении.

Также на 10 июня в Хасынском, Ягоднинском, Сусуманском, Среднеканском, в континентальной части Северо-Эвенского и Омсукчанского ГО объявлено экстренное предупреждение в связи с сильным северо-западным ветром 15−20 м/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нюрбинском районе Якутии по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту халатности при тушении лесных пожаров.

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