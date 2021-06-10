Москва, , 04:41 — REGNUM Движение по нескольким улицам Москвы будет ограничено с 10 по 13 июня в связи с проведением международных соревнований по велоспорту «Пять колец Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

10 июня с 9:30 до 14:00 и 11 июня с 11:30 до 16:00 будет ограничено движение по Крылатской улице от пересечения с улицей Нижние Мневники до дома 15, строение 2 по Крылатской улице.

12 июня соревнования пройдут в деревнях Жохово, Починки, Мешково, Маврино и Чернецкое, поэтому там будет введён особый режим движения транспорта.

13 июня с 11:30 до 16:00 будет недоступно движение по различным участкам улиц Косыгина, Мичуринского проспекта, Университетского проспекта.

В ГИБДД рекомендовали автомобилистам проявлять в эти дни повышенное внимание, выбирать альтернативные маршруты движения и строго следовать предписанию дорожных знаков.

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