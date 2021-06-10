Владивосток, , 04:28 — REGNUM Во Владивостоке в рамках проекта «Мы — Дальний Восток» появятся десять художественных панно (муралов) с изображением дальневосточных городов. Их разместят вдоль гостевого маршрута: из аэропорта, через исторический центр краевой столицы, на остров Русский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Авторами муралов станут художники Дальнего Востока.

«Масштабные художественные панно будут размещены на видовых подпорных стенах города. Эскизы, которые впоследствии станут украшением Владивостока, выберут сами жители дальневосточных регионов», — сказал инициатор проекта, начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Владивостока Павел Шугуров.

На Чукотке и в Еврейской автономной области уже выбрали панно.

Реализуют проект уже в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, художники арт-кластера «Таврида» создадут новый стрит-арт объект ко Дню России.