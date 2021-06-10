Тюмень, 10 июня, 2021, 04:25 — ИА Регнум. В Тюмени на время Всероссийского соревнования по велосипедному спорту будет перекрыто движение по нескольким улицам. Об этом сообщает муниципальный департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Тюменский департамент дорожной инфраструктуры и транспорта © Схема объезда во время велогонки 12 июня

Гонка велоспорт-шоссе и критериум пройдёт 12 июня с 09:00. Движение до 16:00 будет прекращено по ул. Уездной на участке от ул. Престольной до ул. Губернской. Пути объезда: ул. Спасская, ул. Губернская, ул. Престольная, межквартальные проезды

Водителей просят заранее планировать маршрут движения.