Оксфорд, Великобритания, , 04:23 — REGNUM Более 150 преподавателей и учёных Оксфордского университета развязали гражданскую войну из-за нежелания Ориэльского колледжа (работает в структуре университета) снести статую британского колонизатора Сесила Родса. Об этом 9 июня сообщила газета Daily Mail.

Кампания «Родос должен пасть» началась в 2015 году. Первоначально она была направлена против аналогичной статуи в Кейптаунском университете (ЮАР) и в поддержку движения «деколонизации» образования по всей Южной Африке.

Противники колонизатора обратили внимание на такую же скульптуру в Ориэльском колледже в мае 2021 года. Так называемая «независимая комиссия» подготовила 144-страничный обзор, в котором заявила о недопустимости статуи в Ориэле, и потребовала снести её. В колледже на такое заявление ответили отказом.

В ответ на это группа сотрудников во главе с профессором Кейт Танстолл, руководителем другого оксфордского колледжа, объявила ультиматум: занятия по всему университету будут прекращены до тех пор, пока памятник колонизатору не будет снят.

Они по-прежнему будут читать лекции, но более чем 300 студентов колледжа получат отказ в возможности углубленного обсуждения в небольших группах или индивидуальных занятий, сообщила газета.

«Это подло и глупо. Это беспрецедентный случай, когда глава одного колледжа нападает на студентов другого колледжа и преуменьшает их значение. Это политика, основанная на невежестве и предвзятости, и не должна иметь ничего общего с Оксфордом или любым другим университетом, где основной целью должно быть обучение студентов, а не нанесение ущерба их обучению из-за предвзятого толка», — заявил изданию один из профессоров, комментируя ситуацию.

Скульптура Родса символизирует сотрудничество колонизатора с колледжем. После своей смерти в 1902 году он завещал учебному заведению своё состояние. Будучи империалистом, бизнесменом и политиком, он играл доминирующую роль на юге Африки в конце 19 века, руководя английской колониальной экспансией.

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