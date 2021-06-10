Нью-Йорк, США, , 04:23 — REGNUM За последние четыре года число детей, которым приходится зарабатывать на жизнь, выросло в мире на 8,4 млн и достигло 160 млн. Это следует из опубликованного 10 июня доклада Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международной организации труда (МОТ).

из доклада ЮНИСЕФ и МОТ «Число работающих детей выросло до 160 млн, увеличившись за последние четыре года на 8,4 млн»

По оценке экспертов, «прогресс в искоренении детского труда застопорился впервые за 20 лет». А до конца 2022 года численность вынужденных работать детей может увеличиться ещё на 9 млн из-за негативного воздействия пандемии COVID-19 на экономику.

В докладе отмечается, что возраст от пяти до 11 лет имеют более половины работающих детей, и именно в этой группе был зафиксирован самый большой прирост работающих.

исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор «Мы теряем почву под ногами в борьбе против детского труда»

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты прогнозируют рост детского недоедания на Гаити, развивающийся из-за пандемии коронавируса, преступности и дефицита ресурсов.

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